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İl Genel Meclis üyelerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

İHA

Karabük İl Genel Meclisi Nisan Ayı Olağanüstü Toplantısında meclis üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık huzur haklarını bağışladı.

İl Genel Meclis üyelerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Karabük İl Genel Meclisi Nisan Ayı Olağanüstü Toplantısında meclis üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık huzur haklarını bağışladı.
İl Genel Meclisi Nisan Ayı Olağanüstü Toplantısı, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında, Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Yıldırım, tüm dünyayı etkisi altına alan yen tip korona virüs (Covid19) dolayı hastalığa yakalanan tüm vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunurken, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.
Korona virüs sebebiyle insanlığın olağanüstü bir durumdan geçtiğini belirten Başkan Yıldırım, "Bu zor günlerde millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın açıkladıkları tedbir kararlarına uyarak yaşadığımız bu zor günleri atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Karabük İl Genel Meclis üyeleri olarak ilk etapta bir aylık huzur haklarımızla bizlerde destekliyoruz. Zaman birlik olma zamanıdır. Zaman mili dayanışma zamanıdır" dedi.
Konuşmasının devamında 7. Dönem İl Genel Meclis üyeleri olarak göreve gelişlerinin birinci yılını başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:
"Geçmiş dönemlerde görev yapmış meclis üyelerimizin değerli katkılarıyla meclisimiz İl Özel İdaremizin makine parkını yenilemiş ve güçlendirmiştir. Eskiden hiç olmayan yeni makineler alarak yeni hizmet alanları oluşturmuş, yeni tesisler açmıştır. KDV muafiyetinden yararlanmak için idaremiz bünyesinde iktisadi işletme kurulmuş ve bu sayede idaremize kazandırılan yaklaşık 35 milyon TL değerindeki makineler için, KDV muafiyetinden 6 milyon TL idaremize kazandırılmıştır. İki adet seyyar konkasörtaş kırma makinesi satın alınmış, bugüne kadar bir milyon tondan fazla sarı malzeme üretimi yapılmış, konkasörlerimizin seyyar olması sebebiyle nakliyeden ve üretimden tasarruf edilmesi hedeflenmiş ve kilometre mesafesine göre değişmekle beraber ton başı 1520 TL'den son 34 yılda üretilen bir milyon tonda 1520 milyon TL idaremize daha ucuza hizmet üretilmesi imkanı elde edilmiştir" diye konuştu.
Nisan ayı meclis toplantılarını normal şartlarda 1 Nisan'a yapılmak üzere planladıklarını, ancak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle alınan karar doğrultusunda Meclis'in toplanmasının zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verildiğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:
"5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi gereği meclisin kendi üyeleri arasından her yıl nisan ayında 1 yıl süreyle encümen üyeliği görevini yürütecek 3 üye seçmesi gerekiyor. İhtisas komisyonları da yasa gereği seçimle oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesine göre; ‘Meclis, bir yıl görev yapmak üzere, nisbi çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plan ve bütçe komisyonu ile imar ve bayındırlık komisyonu en çok yedi üyeden oluşur. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler. Komisyonlar, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür. Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilirler."
"Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir" diyen Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:
"Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir. Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır. İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur. İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır. Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir. Komisyon raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. Gerek görüldüğünde bir konu meclis başkanınca birden fazla komisyona da havale edilebilir.’ Hükümleri mevzuatta yer almaktadır."

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