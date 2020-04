Muhtar her gün köylülerin ateşini tek tek ölçüp kayıt altına alıyor

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Karabük Merkeze bağlı Kahyalar Köyü Muhtarı, yeni tip korona virüsü (Covid19) salgını nedeniyle köylüleri tek tek ziyaret ederek ateşlerini ölçüyor.

Korona virüsü nedeniyle büyükşehirlerden köylere göçlerin yoğun olması köylüleri endişelendirirken, muhtarlar çeşitli yöntemlerle önlemler almaya çalışıyor. Karabük Merkeze bağlı olan Kahyalar Köyü Muhtarı Tuncay Coşkun, mahalleleri tek tek gezip köylülerin ateşlerini ölçüp kayıt altına alıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından köylülerin ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışan Coşku,n 60 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara ‘Evde Kal’ uyarılarında bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muhtar Coşkun, mahalle sakinlerinin sağlığının her şeyden önce geldiğini ve bu noktada üzerlerine düşen ne varsa şimdiye kadar yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam edeceklerini söyledi.

Her gün mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini alarak kendilerine ulaştırdıklarını ifade eden Coşkun “Muhtarlık olarak mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarının ötesinde neler yapabileceğimizi düşündük ve sağlıkları noktasında da böyle bir adım atmaya karar verdik. Korona virüsü belirtilerinden biri de düşmeyen yüksek ateş. Muhtarlık olarak özellikle evden çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımızın ateşini ölçerek günlük kayıt altında tutuyoruz. Mahalle sakinlerimize evlerinden çıkmayarak kurallara uydukları için de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde bu salgın hastalıktan ülke olarak kurtulacağımızı ümit ediyorum. Mahalle sakinlerimizden özellikle sokak kapılarını kilitli tutmalarını ve temastan uzak durmalarını istiyorum. Hiç çekinmeden her türlü ihtiyaçlarını bizlere bildirmeleri halinde de muhtarlık olarak bizzat alıp kendilerine ulaştıracağımızı da bilmelerini istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.