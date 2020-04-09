"Bu gidiş gidiş değil"

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

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<br>KARABÜK´te, otomobil park halindeki TIR´a çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 78 AK 459 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 20 SF 506 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yaralanan Onur A. (22), Recep Talha Ç. (22) ve Ali Mert A. (20) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-------------------------------<br>Olay yerinden görüntüler<br>Ekiplerin çalışma yapması<br>Otomobil ve TIR'dan görüntü<br>Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR /KARABÜK,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR<br>2020-04-09 07:35:01<br>

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