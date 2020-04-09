"Bu gidiş gidiş değil"

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, otomobilin park halindeki TIR´a çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 78 AK 459 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 20 SF 506 plakalı TIR´a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Onur A. (22), Recep Talha Ç. (22) ve Ali Mert A. (20) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-04-09 07:47:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.