Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı

AB'yi kurtarmak için yarım trilyon dolarlık paket

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tören gerçekleştirildi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Çoban, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Koonavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sebahattin Çorbacı’da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.