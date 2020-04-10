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Tilki aldığı ekmekleri toprağa sakladı

İHA

Karabük'te bir vatandaş, aç kalarak karayoluna inen tilki ile yolda bulunan kediyi birlikte besledi. Tilki kurnazlığını göstererek, aldığı ekmeği toprağa sakladı.

Tilki aldığı ekmekleri toprağa sakladı

Karabük'te bir vatandaş, aç kalarak karayoluna inen tilki ile yolda bulunan kediyi birlikte besledi. Tilki kurnazlığını göstererek, aldığı ekmeği toprağa sakladı.
Karabük'ten Eflani ilçesine giden Volkan Deniz, yolda durduğu sırada orada bulunan kediyi beslemeye başladı. Bir süre sonra aç kalarak karayoluna inen tilkiyi fark eden Deniz, kediyle birlikte tilkiye de yanında bulunan ekmekten verdi. Volkan Deniz o anları telefonuyla kaydederken, tilki aldığı ekmek parçalarını toprağa sakladı.

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