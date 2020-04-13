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Haftanın ilk gününde vatandaşlar 'Evde Kal' çağrısını unuttu

İHA

Karabük'te haftanın ilk gününde yeni tip korona virüsü (Covid19) salgınına rağmen cadde ve sokaklarda yoğun insan hareketliliği yaşanıyor.

Haftanın ilk gününde vatandaşlar 'Evde Kal' çağrısını unuttu

Karabük’te haftanın ilk gününde yeni tip korona virüsü (Covid19) salgınına rağmen cadde ve sokaklarda yoğun insan hareketliliği yaşanıyor.
Hafta sonu korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen 'Evde Kal' çağrılarına kayıtsız kalmayan Karabüklü vatandaşlar haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Banka önlerinde uzun kuyrukların oluşmasının yanı sıra Kemal Güneş Caddesi’ndeki insan hareketliliğinin yoğun olması virüs tehlikesini arttırırken, polis ekipleri ve bekçiler ‘sosyal mesafe’ kuralını hatırlatarak, gerekli uyarıları yaptı.

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