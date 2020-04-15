Tahliye olanlar sosyal mesafeyi bırakıp yakınlarına sarıldı Karabük’te 1 kapalı 3 açık cezaevlerinden 574 hükümlünün tahliyeleri başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tahliye olanlar sosyal mesafeyi bırakıp yakınlarına sarıldı Karabük’te 1 kapalı 3 açık cezaevlerinden 574 hükümlünün tahliyeleri başladı

İHA

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Karabük'tek 1 kapalı 3 açık cezaevinden toplam 574 hükümlünün tahliyeleri başladı.

Tahliye olanlar sosyal mesafeyi bırakıp yakınlarına sarıldı Karabük’te 1 kapalı 3 açık cezaevlerinden 574 hükümlünün tahliyeleri başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Karabük’tek 1 kapalı 3 açık cezaevinden toplam 574 hükümlünün tahliyeleri başladı.
AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından bugün birçok ilde bulunan cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Bu kapsamda TBMM’den geçen infaz kanunun Resmi Gazetede yayınlanmasıyla birlikte Karabük T Tipi Kapalı ve 3 Açık Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlülerin tahliyeleri gerçekleşti. Dezenfekte edilen belediye otobüsleri, cezaevi yerleşkelerinden işlemleri tamamlanan hükümlüleri alarak Şehirlerarası otobüs terminaline getirdi.
Otobüslerin peş peşe peron alınana girdiğini gören bazı hükümlü yakınların sevinç gösterileri sergilerken, otobüslerden inen yakınlarına yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi bırakıp sarılmaları ise dikkat çekti. Polis ekipleri ise vatandaşları sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi noktasında uyarılarda bulundu. Polis ekipleri otobüslerden hükümlülerin tek tek kayıtlarını alarak indirdi.
İnfaz düzenlemesinden ötürü mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, yasanın çıkarılmasından ötürü hükumete teşekkür etti.

“İnşallah halk bizi kabullenir ve bir daha dönmeyiz”
Otobüsten inerek gazetecilere açıklama yapan Engin Kolukısa, “Çok Mutluyuz, sebebi her ne kadar kötü olursa olsun, dışarı çıkmak, özgür olmak çok güzel. İnşallah tamamen özgür oluruz, bir daha geri dönmeyiz. Bu sıkıntılardan da kurtuluruz. İstemeyerek herkes bir şeyler yapıyor. İstemeyerek oralara düşüyoruz ama hepimiz pişmanız. İnşallah halk da bizi kabullenir bir daha gitmeyiz. Son 6 yıl 8 ayım kalmıştı. 10 senedir yatıyorum. Şimdi çıktık evden çıkmayın diyorlar. 10 senedir yatıyoruz cebimizde para yok, ne yeyip ne içeceğiz. Takdir büyüklerimizin” dedi.
Kamil Çıldır isimli hükümse ise, yaşanan virüs salgınından dolayı ülkeye ve insanlarımıza Allah sağlık ve sıhhat versin diyerek, “ Çıkmamızdan dolayı mutluyuz. Ama bir yerde de burukluk var. Çünkü suçsuz yere yattığımız için adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmenler "Memleket" türküsüyle moral verdi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmenler evlerinde "Memleketim" türküsünü seslendirdi
YEREL HABERLER Öğretmenler "Memleket" türküsüyle moral ...
Karabük’te Azerbaycanlı hakemin korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Karabük’te Azerbaycanlı hakemin korona virüs testi ...
Karabük’te geçen ay 354 konut satıldı
YEREL HABERLER Karabük’te geçen ay 354 konut satıldı
Safranbolu'da 3 köydeki 3 mahalle, 1 haftadır karantinada
YEREL HABERLER Safranbolu'da 3 köydeki 3 mahalle, 1 haftadır ...
(Görüntülü) Tintin Köyü'ne bağlı Aliköseler Mahallesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tintin Köyü'ne bağlı Aliköseler Mahallesi ...
Safranbolu Belediyesi ilk çiçek tohumlamasını yaptı
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi ilk çiçek tohumlamasını yaptı
Temizlik görevlisi bulduğu parayı polise teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik görevlisi bulduğu parayı polise teslim etti
Ters yönden giden otomobil trafiği tehlikeye attı
YEREL HABERLER Ters yönden giden otomobil trafiği tehlikeye attı
Safranbolu'da "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
YEREL HABERLER Safranbolu'da "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" ...
Maske üretim makinesi ile maske üretimine başlandı
YEREL HABERLER Maske üretim makinesi ile maske üretimine başlandı
(Görüntülü) Karabük?te caddelerde maskeli yoğunluk
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karabük?te caddelerde maskeli yoğunluk
Karabük’e 25 milyon 735 bin 689 TL ödenek ayrıldı
YEREL HABERLER Karabük’e 25 milyon 735 bin 689 TL ödenek ayrıldı
AK Partili gençler maske dağıttı
YEREL HABERLER AK Partili gençler maske dağıttı
Trafik kazası sonrası sosyal mesafeyi koruyarak dakikalarca tartıştılar Dakikalarca niye şerit değiştirdin diyerek tartıştı
YEREL HABERLER Trafik kazası sonrası sosyal mesafeyi koruyarak ...
Karabük´te caddelerde maskeli yoğunluk
YEREL HABERLER Karabük´te caddelerde maskeli yoğunluk
Haftanın ilk gününde vatandaşlar 'Evde Kal' çağrısını unuttu
YEREL HABERLER Haftanın ilk gününde vatandaşlar 'Evde Kal' çağrısını ...
Korona virüse rağmen Futbolda Özkaynak Projesi'ni sürdürüyor
YEREL HABERLER Korona virüse rağmen Futbolda Özkaynak Projesi'ni ...
TSO Meclis Başkanı Ünal’dan anlamlı destek
YEREL HABERLER TSO Meclis Başkanı Ünal’dan anlamlı destek
Safranbolu'da hijyen denetimi
YEREL HABERLER Safranbolu'da hijyen denetimi
Karabük'te "vefa" var
YEREL HABERLER Karabük'te "vefa" var
Medikal işletmecisinden vatandaşlara ücretsiz maske
YEREL HABERLER Medikal işletmecisinden vatandaşlara ücretsiz maske

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X