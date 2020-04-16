Aç kalan domuzlar şehre indi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük'te aç kalan domuzlar şehre inerken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle insanlar evlerine çekildikçe sokaklarda yaban hayvanları görülmeye başlandı. Ülkenin birçok şehrinde yaban hayvanlarının şehre indiği görüntüleri yer alırken, Karabük'te de domuzlar şehre indi.

Aç kalan yaban domuzları Bahçelievler, Kapullu ve Adatepe mahallelerine indi. Şehre inen domuzlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.