KARDEMİR işçileri gıda yardımlarını vatandaşa bağışladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) işçileri, ramazan ayında alacakları bin 828 gıda kolisini vatandaşlara bağışladı.

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışanların ve işçilerin gönüllülük esasına dayanarak ramazan ayında alacakları bin 828 adet gıda kolisini Karabük Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna bağışlama kararı aldıklarını ifade etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu’nun görevini, özveri ve titizlikle yerine getirdiğini dile getiren Vali Gürel, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Ülke olarak tüm dünyaya örnek bir mücadele ve dayanışma içerisindeyiz. Allah'ın izniyle bu zorlu günleri geride bırakacağız" dedi.

Gerçekleştirilen desteğin bu günlerde anlamının çok değerli olduğunu aktaran Gürel, sosyal sorumluluk ve hayırseverlik bilinci içerisinde gösterdikleri anlamlı ve örnek davranış için KARDEMİR Yönetim Kuruluna, Genel Müdür Hüseyin Soykan, çalışanlarına ve emekçilere teşekkür etti.

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