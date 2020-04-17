Safranbolu'da piknik yapan 25 kişiye ceza

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yasak olmasına rağmen piknik yapan 25 kişiye ceza kesildi.

Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından piknik ve mangal yapmak yasaklanırken, kolluk kuvvetlerinin denetimleri devam ediyor.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu'da piknik yapan 25 kişinin tespit edildiğini söyledi.

Piknik yapmanın yasak olduğunu ve 25 kişiye para cezası uygulandığını ifade eden Ürkmezer, "Lütfen Safranbolu ilçesine piknik yapmak için gelmeyin. Lütfen güzel havaya aldanmayın. Kendinizi, ailenizi, sevdiklerinizi ve milletimizi düşünün. Virüsü hafife almayın, lütfen evde aklın" dedi.

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