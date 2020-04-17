Karabük´te koronavirüs tedavisi gören kadın alkışlarla taburcu edildi 

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 72 yaşındaki F.K., sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. <br>Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi´nde koronavirüs teşhisi konulan F.K.´nın tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan 72 yaşındaki F.K., sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden F.K., "Allah sağlıkçılarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin." dedi. <br> DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-04-17 18:41:18<br>
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