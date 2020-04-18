Karantina altındaki mahallede ev alevlere teslim oldu

Hafter milislerinin Trablus'ta bir hastane ve çevresine saldırısında 8 kişi yaralandı - TRABLUS

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te karantina altındaki mahallede çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde karantina altında bulunan Tepe mahallesinde Gülhanım Çakır'a ait kullanılmayan tek katlı boş evde yangın çıktı. Yangını fark eden köylülerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası yangın söndürüldü. Yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.