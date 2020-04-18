(Görüntülü) Karabük?te kullanılmayan ev yandı

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KARABÜK?te kullanılmayan tek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. <br>Gece saatlerinde, Karabük Cumayanı Köyü Tepe Mahallesi'nde Gülhanım Çakır'a ait kullanılmayan tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler evden yükselen dumanları görerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Karabük <br>2020-04-18 10:23:47<br>

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