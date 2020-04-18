Tarihi kentte 130 bin metrekare alan dezenfekte edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarihi kentte 130 bin metrekare alan dezenfekte edildi

İHA

Tarihi kentte 130 bin metrekare alan dezenfekte edildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla 230 farklı noktada 130 bin metrekareye yakın alan dezenfekte edildi.
Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Koronavirüs (Covid19) pandemi sürecinde. Safranbolu genelinde dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında toplum sağlığını etkileyebilecek olan kamu kuruluşu binaları, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Kuruluşları, camilere ait şadırvan ve tuvaletler, park ve bahçeler, okullar ve çevresi, sosyal alanlar (meydanlar ve yaya kaldırımları), toplu taşıma araçları ve durakları gibi toplumsal kullanım alanlarında mesai mefhumu gözetmeksizin haftalık periyodik olarak 230 farklı nokta olmak üzere Pulverizatör ve araç üstü ULV kullanılarak toplamda 41 bin 980 litre dezenfektan kullanılarak 130 bin metrekareye yakın alanda dezenfeksiyon çalışması yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Düzeltme) Prof. Dr. Mustafa Er hayatını kaybetti
YEREL HABERLER (Düzeltme) Prof. Dr. Mustafa Er hayatını kaybetti
Haydar Baş’ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Haydar Baş’ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er hayatını ...
Kadınlardan futbol sahasında ilginç oyun Karabük'te iki kadın boş olan sahada top oynayarak vakit geçirdi
YEREL HABERLER Kadınlardan futbol sahasında ilginç oyun Karabük'te ...
(Görüntülü) Karabük?te kullanılmayan ev yandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karabük?te kullanılmayan ev yandı
Karantina altındaki mahallede ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Karantina altındaki mahallede ev alevlere teslim oldu
Sağlık çalışanlarından büyük fedakarlık
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından büyük fedakarlık
Dereye atlamaya kalkışan şahsı polis kurtardı Kurtarılan şahsın korona virüsü umursamayan sözleri dikkat çekti
YEREL HABERLER Dereye atlamaya kalkışan şahsı polis ...
(Görüntülü) Karabük'te lisede dezenfektan üretiliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karabük'te lisede dezenfektan üretiliyor
TSO Başkanının acı günü
YEREL HABERLER TSO Başkanının acı günü
Polislere Covid-16 siperliği
YEREL HABERLER Polislere Covid-16 siperliği
Karabük'te öğretmenler, 'dezenfektan' üretiyor
YEREL HABERLER Karabük'te öğretmenler, 'dezenfektan' üretiyor
Karabük´te koronavirüs tedavisi gören kadın alkışlarla taburcu edildi 
YEREL HABERLER Karabük´te koronavirüs tedavisi gören kadın ...
72 yaşında korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER 72 yaşında korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu ...
Safranbolu'da piknik yapan 25 kişiye ceza
YEREL HABERLER Safranbolu'da piknik yapan 25 kişiye ceza
Kaymakam halk pazarını denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam halk pazarını denetledi
Dükkana giren köpek masadaki poşette bulunan poğaçaları böyle çaldı Sabah kahvaltısı için aldıkları poğaçaları masada bulamayınca gerçek ortaya çıktı Yedek parça dükkanına giren köpek poğaca dolu çantayı alıp kaçması güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Dükkana giren köpek masadaki poşette bulunan ...
KARDEMİR işçileri gıda yardımlarını vatandaşa bağışladı
YEREL HABERLER KARDEMİR işçileri gıda yardımlarını vatandaşa ...
Karabük’te filyasyon çalışmalarında yüzde 97.4 oranında başarı sağlandı Karabük’te 5 bin kişinin Covid-19 semptomları incelenirken, hastaların temaslılarına ulaşıldı
YEREL HABERLER Karabük’te filyasyon çalışmalarında yüzde 97.4 ...
Gönüllü öğretmenler tarafından fabrika gibi dezenfektan üretimi yapıyor WHO standartlarında üretilen dezenfektanlar kamu kurumlarının yanı sıra vatandaşa da satışa hazır
YEREL HABERLER Gönüllü öğretmenler tarafından fabrika gibi ...
Erzurumlular Derneği 500 adet yardım kolisi bağışında bulundu
YEREL HABERLER Erzurumlular Derneği 500 adet yardım kolisi bağışında ...
(Görüntülü) Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
(Görüntülü) El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili durdurmak isterken yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili ...
El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilini durdurmak isterken yaralandı
YEREL HABERLER El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilini durdurmak ...
Rampa aşağıya kayan aracı ile birlikte 80 metre sürüklendi
YEREL HABERLER Rampa aşağıya kayan aracı ile birlikte 80 metre ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X