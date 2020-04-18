Piknik yapan 6 kişiye 3 bin 352 TL ceza kesildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymayarak piknik yapan 6 kişiye para cezası kesildi.

Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından piknik ve mangal yapmak yasaklanırken, kolluk kuvvetlerinin denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda Safranbolu ilçesinde bir oyun parkının yanında bulunan yeşil alanda piknik yaparak çay içen 6 kişiye 392’şer liradan toplam 2 bin 352 lira para cezası kesildi. Vatandaşların piknik yapma anı ise bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin geldiği görülüyor.

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