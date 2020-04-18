Kamyonunun kasasındaki iş makinesinin kepçesi köprüye çarpıp, koptu 

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te, kamyon kasasında taşınan iş makinesinin köprüye çarpan kepçesi, kopup yola düştü. <br>Kaza, öğle saatlerinde Soğuksu Mahallesi Yenice Caddesi üzerinde bulunan tren köprüsünde meydana geldi. M.K. idaresindeki 57 DU 890 plakalı kamyonun kasasında bulunan iş makinesi köprüye çarptı. Çarpmayla birlikte iş makinesinin kepçesi koparak, yola düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-04-18 16:14:35<br>
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