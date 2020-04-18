(Görüntülü) Kamyonunun kasasındaki iş makinesinin kepçesi köprüye takıldı

KARABÜK?te, kamyonunun kasasında bulunan iş makinesinin kepçesi köprüye takıldı. İş makinesinin kepçesi koparak yola düştü. <br>Kaza, öğle saatlerinde Soğuksu Mahallesi Yenice Caddesi üzerinde bulunan tren köprüsünde meydana geldi. M.K. idaresindeki 57 DU 890 plakalı kamyonun kasasında bulunan iş makinesi köprüye takıldı. Çarpma sonucu iş makinesinin kepçesi koparak yola düştü. Kamyon yol kenarında dururken, polis olay yerine gelerek tutanak tuttu. DHA-Genel Türkiye-Karabük <br>2020-04-18 16:22:37<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.