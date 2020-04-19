Otomobilin çarptığı genç kadın, öldü

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<br>Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı (28), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.<br>Kaza, akşam saatlerinde, Safranbolu Terminali mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden M.K.Y. (22) yönetimindeki 78 SB 988 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı'ya çarptı. Kazanın ardından Çorbacı kanlar içerisinde kalırken, M.K.Y. otomobili yaklaşık 150 metre sonra durdurabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Elif Ceyda Çorbacı ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Elif Ceyda Çorbacı doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. <br>Polis, otomobil sürücüsü M.K.Y.'yi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR<br>2020-04-19 00:15:33<br>

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