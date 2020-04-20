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293 promil alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen sivil polis aracına çarptı: 1 yaralı

İHA

Karabük'te 293 promil alkollü olan bir sürücü kırmızı ışıkta bekleyen sivil polis otosuna çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

293 promil alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen sivil polis aracına çarptı: 1 yaralı

Karabük’te 293 promil alkollü olan bir sürücü kırmızı ışıkta bekleyen sivil polis otosuna çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, SafranboluKarabük karayolu Bulak Kavşağı ışıklarında meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Mert Can D. (23) idaresindeki 78 AN 992 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen polis memuru Mehmet Ali Irmalı idaresindeki 78 BT 824 plakalı sivil polis otosuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücü Mert Can D. yaralanırken, sivil polis aracının sürücüsü ve içerisinde bulunan nöbetçi emniyet amiri yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisleri tarafından alkol metre ile yapılan ölçümün ardından sürücün 293 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen 112 ambulansı özel bir hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonra ulaşım kontrollü olarak tek şerit üzerinden sağlanırken, trafik ekiplerinin çalışmaları sonrası araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan otomobildeki alkol şişeleri dikkat çekerken alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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