Karabük’te köyün iki mahallesindeki karantina genişletildi

Karabük’ün Cumayanı köyünde korona virüs vakalarının görülmesinin ardından karantinaya alınan 2 mahallenin dışında da vakalar görülünce karantina alanı genişletildi.

5 bin nüfusun bulunduğu ve Jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri aldığı köyde giriş ve çıkışlarda yollar toprakla kapatılırken, jandarma da geçişleri önlemek için nöbet tutuyor. Merkeze bağlı Cumayanı köyünde 2 kişi de korona virüs görülmesinin ardından 5 gün önce köyün iki mahallesinde 16 hane karantina altına alınmıştı. Köyde son bir hafta içinde karantina dışındaki mahallelerde de vakaların görülmeye başlaması sonrası karantina alanı genişletildi. Karayolu ile köyün arasında ulaşımın sağlandığı yollar topraklarla kapatılırken, köye tüm giriş ve çıkışlar tek bir noktada Jandarma kontrolü altında sağlanırken, köy genelinde Jandarma ise yoğun güvenlik önlemlerini arttırdı.

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