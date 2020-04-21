Kore gazisinin cenazesinde cemaat kollarını açarak ‘sosyal mesafe’ önlemi aldı Askeri törensiz olarak düzenlenen gazinin cenaze namazında maske hassasiyeti

'Ablam ve ben'

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Kore Gazisi 93 yaşındaki Kamil Özalp, Karabük’te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Kore Gazisi Kamil Özalp’in (93) Türk Bayrağına sarılı naaşı Fevzi Çakmak Fatih Camii’ne getirildi. Özalp’e, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle askeri tören düzenlenemezken, maskelerini takan cemaat kollarını iki tarafa açarak ‘sosyal mesafe’ kuralını ayarladıktan sonra namaz kıldı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özalp’in cenazesi toprağa verildi.

Cenaze törenine Özalp’in yakınlarının yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı ve vatandaşlar katıldı.

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