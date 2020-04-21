Karabük'te fırınlara ramazan ayarı

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ramazan ayında fırınlarda sosyal mesafeye uyulması amacıyla yeni karar alındı.

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ramazan ayında metrekare ve üzeri fırınlarda 3 müşteri, 40 metre kare altındaki fırınlarda iki müşteri alınması kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Ramazan ayı süresince il genelinde fırınlarda yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla, metre kare ve üzeri büyüklükteki fırınlarda sosyal mesafe de dikkate alınarak fırın çalışanları haricinde en fazla üç kişinin aynı anda içeri alınmasına, metre kareden daha küçük fırınlarda ise fırın çalışanları haricinde aynı anda en fazla iki kişinin içeri alınmasına, bu uygulamanın fırıncılar tarafından afiş ya da uyarı levhaları ile halkımıza duyurulmasına, ayrıca fırıncıların isterlerse fırın önüne gişe veya banko benzeri bir düzenleme yaparak dışarıdan da satış yapabilmesine karar verilmiştir" denildi.

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