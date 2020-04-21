Altınöz'den ramazan ayı mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınöz, mesajında, gönüllerin hoşgörü, sevgi ve kardeşlik duygusuyla dolduğu mübarek ramazan ayının bolluk, bereket ve mutluluk içinde geçmesini diledi.

Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle bekledikleri ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Altınöz, şunları kaydetti:

"Derin bir manevi iklimi teneffüs edeceğimiz, on bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesi ile dinimizde ve kültürümüzde büyük bir yere sahip 'yardımlaşma' ve 'paylaşma' konularındaki hassasiyet daha da artmaktadır. Ramazan; paylaşmak, paylaşarak çoğalmak demektir. Hiç şüphesiz Ramazan ayının manevi atmosferi, yapılan yardımları da bereketlendirmektedir. Bu mübarek ayda bizlere düşen görev yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmaktır. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' Hadisi Şerif'inin rehberliğinde, elimizden geldiği kadar, çevreye karşı duyarlı olmalı, aç olanı doyurmalı, dertli olana derman olmalı, yardıma muhtaç olana yardım elini uzatmalıyız.

Tüm insanlığın büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığı bu günlerde, mübarek ramazan ayını fırsat bilerek yapılacak dualarımızın kabul olmasını diliyor, Rahman ve Rahim olan Cenabı Allah'ın başta İslam alemini ve tüm insanlığı bu illetten kurtarmasını niyaz ediyorum. Nice ramazanlara sağlık ve huzurla hep birlikte, kavuşmayı Rabbim'den diliyorum."

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