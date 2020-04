İl Başkanı Altınöz'den 23 Nisan mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınöz, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılını kutlamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Milli egemenliğin temelleri atılırken, aziz milletin her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele verdiğini ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:

"'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için Meclis’in kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur. 23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır.Kurtuluş savaşında kahramanlık destanı yazan aziz milletimiz, Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edinmiş; Türkiye bugün, dünyanın saygın ve örnek ülkelerinden bir durumuna gelmiştir. Bizlerde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 23 Nisan, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel tezahürüdür. Tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel tezahürüdür.Millet olarak, çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılını kutlamanın mutluluğu ve kıvancı içinde tüm Karabüklü hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı‘nı kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha şükranlarımla anıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.