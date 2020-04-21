Azerbaycanlı hakem, korona virüsü yendi

'Ablam ve ben'

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Karabük’te korona virüs tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Azerbaycanlı hakem İsa Mammadov hastaneden taburcu edildi.

Karabük Amatör Lig’de aday hakem olarak görev alan İsa Mammadov, tatma ve koku alma duyularını kaybetmesinin ardından başvurduğu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tahlillerde korona virüse yakalandığını öğrendi. Tedavi altına alınan Azerbaycanlı hakemin 9. günün sonunda yapılan iki testin sonucu negatif çıktı. Hastaneden taburcu edilen Mammadov, 14 gün boyunca kendini evde karantina altına alacak.

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