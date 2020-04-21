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KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi hayata geçiyor

İHA

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörlüğünün başvuru sahibi olduğu "Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" projesine ilişkin güdümlü proje desteği sözleşmesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner ile Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Doç. Dr. Oğuz Fındık tarafından imzalandı.

KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi hayata geçiyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörlüğünün başvuru sahibi olduğu "Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" projesine ilişkin güdümlü proje desteği sözleşmesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner ile Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Doç. Dr. Oğuz Fındık tarafından imzalandı.
Bölgedeki üniversite ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları yapabilmesi, katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması, bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirebilmesi için uygun fiziki alanların oluşturulması amacıyla ön çalışmaları başlatılan projenin geliştirme çalışmaları 2018 yılında tamamlanmıştı. Proje geliştirme çalışmalarını takiben 2019 yılında Karabük Üniversitesi tarafından proje başvurusu sunuldu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayını müteakip sözleşme imzalandı.
KBÜ'nün başvuru sahibi olduğu proje ile Karabük Üniversitesi kampüsünde bulunan ve brüt alanı 2 bin 139 metrekare olan binanın teknoloji geliştirme bölgesi (teknopark) haline dönüştürülmesi; yatırımcıların, üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerinin ArGe yapabilecekleri alanların ve ArGe odaklı ekosistemin oluşturulması, kümelenmenin sağlanması, teknolojik dışa bağımlılığın en aza indirilmesi, kuluçka merkezleri ile ArGe, sanayi ve demirçelik sektöründe istihdamın arttırılması hedefleniyor. Toplam 3 milyon 999 bin 713,03 lira bütçeli proje için BAKKA tarafından 2 milyon 999 bin 713,03 lira hibe desteği verilecek.
BAKKA'dan yapılan açıklamada, "Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 2017 yılında Karabük Üniversitesi yerleşkesinde 15 bin 23 metrekarelik bir alanda kurulmasına karar verilmiştir. Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 02.08.2018 tarihinde kurulmuş ve bölge 16.08.2018 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje desteğiyle Karabük Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan 'Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesi' ile paydaşlar arasında iletişimin güçlendirilmesi ve 'birlikte üretmek' ortak hedefi doğrultusunda etkileşimin artırılması sağlanacaktır. Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, yenilikçiliğe dayalı bir gelişme ve büyümenin ancak işletmelere teknoloji tabanlı rekabet gücünü kazandıracağı, küresel pazarlarda da rekabet edebilme yeteneğine yönelik vereceği bilinç ile üretim odaklı bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak, orta ve ileri teknoloji ürünlerinin üretim ile ihracatına odaklanarak bölgedeki üretim sektörü işletmelerinin geliştirilmesini, bu süreçleri işletme içinde ArGe, teknoloji ve inovasyona dayalı olarak sürdürülebilir kılabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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