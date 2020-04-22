Karabük´te 107 kişi yurda yerleştirildi 

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- ÇEK Cumhuriyeti´nden Türkiye'ye getirilen 107 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük´teki öğrenci yurduna yerleştirildi. <br>Çek Cumhuriyeti´nde bulunan 107 Türk vatandaşı uçakla Ankara´ya getirildi. Buradaki kontrollerin ardından 5 otobüsle Karabük´e getirilen 107 kişi Kredi Yurtlar Kurumu´na ait İsmail Necati Efendi Yurdu´na yerleştirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 107 Türk vatandaşı, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-04-22 03:27:23<br>
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