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Vali Gürel'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

İHA

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Gürel, mesajında, tarih boyunca, her türlü zorluğun ve sıkıntının, birlik ve beraberlik içinde olarak üstesinden gelmiş aziz milletin, egemenlik ve bağımsızlığının tezahürü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.
Ülkenin ve tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını ifade eden Gürel, şunları kaydetti:
"Gazi Meclisimizin ilk başkanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Bütün dünya şunu bilmelidir. Bu milletin başında hiçbir makam ve kuvvet yoktur. Yalnız bir güç ve kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır, o da millettir' sözleriyle milletimizin duygularını dile getirdiği tarihimizin dönüm noktalarından olan halkımızın kendi geleceğini belirlediği egemenliğin Millet iradesine bırakıldığı 23 Nisan tarihinin çocuklarımıza bayram olarak hediye edilmesi milletimizin geleceğine verdiği değerin ve önemin en büyük göstergesi ve aynı zamanda milli iradenin dışında hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin tüm dünyaya ilanıdır. Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı; ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; kendine güvenen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğu ve en büyük ülküsüdür."
Mesajında çocuklara seslenen Vali Gürel, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılında bu yıl kutlayacağımız bayramımız bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeni ile yine bizim sağlığımızı korumak için alınan ve şu ana kadar başarıyla uygulanan tedbirler nedeniyle her zaman gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve kutlamalar gibi olmayacaktır. Ancak şu anda okulumuz ve sınıfımız olan evlerimizin cam ve balkonlarını, odalarımızı şanlı bayrağımızla süsleyecek ve hep birlikte İstiklal Marşımızı okuyarak her zamankinden daha coşkulu bir bayram kutlayacağız. Sizlerin şanlı geçmişimizden aldığınız güçle, geleceği şekillendirecek, büyük ve güçlü Türkiye’mizin yarınları olarak barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceğinize inancımız tamdır. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan, bayrak ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, onların aziz emanetleri başta olmak üzere dünyanın bütün çocuklarına sağlık, mutluluk ve başarılar temenni ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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