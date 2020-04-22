KBÜ Rektörü Polat'tan 23 Nisan kutlama mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KBÜ Rektörü Polat'tan 23 Nisan kutlama mesajı

İHA

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

KBÜ Rektörü Polat'tan 23 Nisan kutlama mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Polat, mesajında, milletin azim ve kararı ile açılan ulusal egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.
Milletin, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla birlik ve beraberliğinden ödün vermeden bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıktığını ifade eden Polat, şunları kaydetti:
"Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini temsil eden TBMM, kurulduğu günden bu yana milletin iradesi doğrultusunda azimle çalışmaya devam etmektedir. TBMM'nin açıldığı bu özel günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Ayrıca cuma günü başlayacak olan mübarek ramazan ayının, dünyanın ve ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bugünlerde barış, kardeşlik, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük’te korona virüsten ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi
YEREL HABERLER Karabük’te korona virüsten ölenlerin sayısı 7’ye ...
KBÜ'de uzaktan eğitim ve çevrim içi sınavlar devam ediyor
YEREL HABERLER KBÜ'de uzaktan eğitim ve çevrim içi sınavlar devam ...
Vargeloğlu'ndan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Vargeloğlu'ndan 23 Nisan mesajı
Karabük'te Ramazan davulcularına korona virüs engeli
YEREL HABERLER Karabük'te Ramazan davulcularına korona virüs engeli
Vali Gürel'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Gürel'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
Huzurevi sakinleri, balkonlarda oynadı 
YEREL HABERLER Huzurevi sakinleri, balkonlarda oynadı 
23 Nisan ilk kez evde kutlanacak 100 yıldır sokaklarda coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilk kez evde kutlayacak olan çocuklar, evlerinin balkon ve camlarını süsledi
YEREL HABERLER 23 Nisan ilk kez evde kutlanacak 100 yıldır ...
Karabük’te 2020 yılı asfalt çalışmalarının hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Karabük’te 2020 yılı asfalt çalışmalarının ...
Almanya’daki Karabüklü gurbetçiler sağlıkçılar için maske dikti
YEREL HABERLER Almanya’daki Karabüklü gurbetçiler sağlıkçılar için ...
Safranbolu’da 3 köyün mahallelerinde karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Safranbolu’da 3 köyün mahallelerinde karantina süresi ...
Başkan Köse'den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Köse'den 23 Nisan mesajı
Karabük´te 107 kişi yurda yerleştirildi 
YEREL HABERLER Karabük´te 107 kişi yurda yerleştirildi 
Çek Cumhuriyeti’den getirilen 106 öğrenci Karabük’te yurda yerleştirildi Öğrenciler yurda girişte ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısı ile karşılandı
YEREL HABERLER Çek Cumhuriyeti’den getirilen 106 öğrenci Karabük’te ...
Sağlıkçılar moral için dans ediyor
YEREL HABERLER Sağlıkçılar moral için dans ediyor
Meteoroloji İl Müdürü Akıllıer memleketine atandı
YEREL HABERLER Meteoroloji İl Müdürü Akıllıer memleketine atandı
(Görüntülü) Karabük?te köyde koronavirüs önlemi 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karabük?te köyde koronavirüs önlemi 
KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi hayata geçiyor
Safranbolu'da yardımlar ödendi
YEREL HABERLER Safranbolu'da yardımlar ödendi
Karabük'te 2 mahallesi karantinadaki köyde, koronavirüs önlemi 
YEREL HABERLER Karabük'te 2 mahallesi karantinadaki ...
Azerbaycanlı hakem, korona virüsü yendi
YEREL HABERLER Azerbaycanlı hakem, korona virüsü yendi
Korona virüs vakaları arttı, köye giriş çıkışlar sınırlandırıldı
YEREL HABERLER Korona virüs vakaları arttı, köye giriş çıkışlar ...
İl Başkanı Altınöz'den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER İl Başkanı Altınöz'den 23 Nisan mesajı
Karabük'te buzağı destek ödemesi yapılacak
YEREL HABERLER Karabük'te buzağı destek ödemesi yapılacak
(Görüntülü) Kore Gazisi toprağa verildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kore Gazisi toprağa verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X