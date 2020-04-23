23 Nisan kutlamaları kapsamında çelenk sunumu yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunumu gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kent Meydanı’nda düzenlenen törene Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile kurum müdürleri katıldı.

Sosyal mesafe kuralına uyulan törende Vargeloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sunarken program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.