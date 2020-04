Halk pazarında "korona" kuyruğu Safranbolu ilçesinde vatandaşlar halk pazarına sırayla alınırken, kuyruk oluştu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulan halk pazarında vatandaşlar korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sırayla içeri alınırken, metrelerce kuyruk oluştu.

Safranbolu ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarında korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar ateşleri ölçülerek hale alınıyor. Maskesi olmayan vatandaşlara da maske verilirken, halk pazarının giriş ve çıkışları iki bölüme ayrıldı. Pazar içerisinde sosyal mesafenin korunabilmesi için vatandaşlar pazar yerine sırayla alınırken, metrelerce kuyruk oluştu. Pazar yerine gelen Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, vatandaşların ve pazar esnafının kurallara uyup uymadığını denetledi.

Kaymakam Ürkmezer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, her hafta düzenli olarak denetleme yaptıklarını söyledi. Safranbolu halk pazarının çok düzenli olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Belediye ile işbirliği içerisinde pazarın etrafını çevirip, iki çapraz noktadan giriş ve iki çapraz noktadan çıkış sağladık. Vatandaşlarımızın giriş ve çıkışları ayrı, her giriş noktasında ateşlerini ölçüyoruz. Maskesiz olanları içeri almayıp, gerekli noktalarda maske dağıtımı yapıyoruz" dedi.

Pazarcı esnafının da maske takmasını sağladıklarını aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Seçmeyi önleyecek şekilde kontrolleri, anonsları yapıyoruz ve vatandaşlarımızında içeride kalabalık olmayacak şekilde girmelerini sağlıyoruz. Her iki noktada kuyruklar var. Çıktığı kadar içeri vatandaş alıyoruz. Vatandaşlarımızı sosyal mesafeye uygun bir şekilde hem kuyrukta hem içeride hareket etmelerini sağlıyoruz."

Ürkmezer, vatandaşların bütün kurallara uyduğunu belirterek, görev alan polis, bekçi, zabıta ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Pazar alışveriş yapmaya gelen Recep Durmuş, yarım saat kuyrukta beklediğini belirtti. Pazara girmek için kuyruk bekleyeceğinin hiç aklına gelmediğini söyleyen Durmuş, "Uygulama iyi, halkın sağlığı için iyi. Sosyal mesafeye dikkat ediyorum da diğer vatandaşlarımız nasıl eder onu bilemiyorum" diye konuştu.

