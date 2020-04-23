<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK (DHA) - KARABÜK´te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun araç konvoyu ile kutlandı. Bayrak ve balonlarla süslenen TIR´da palyaçolar yer alırken, şarkılar ve marşlar çalındı. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında programların iptal edilmesine rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karabük'te coşkuyla kutlandı. Karabük Valiliği önünde toplanan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 23 Nisan yazıları, bayrak ve balonlarla donatılan TIR ve onlarca aracın bulunduğu konvoyda yerini aldı. Konvoy, şarkı ve marşlar eşliğinde kentin cadde ve sokaklarında tur attı. Karabük halkının bayramını kutlayan ekipler, güzergah üzerinde karşılaştıkları vatandaşlara ise Türk bayrağı ve balon dağıttı. Aileler evlerinin balkonlarında çocukları ile konvoya el sallayarak destek verdi. <br> DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-04-23 16:49:05<br>

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