Başkan Çaylı’nın Ramazan ayı mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 11 ayın sultanı Ramazan aynı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çaylı, Ramazan ayı nedeniyle yayımlamış olduğu mesajında tüm İslam Aleminin ve Yenicelilerin ramazan ayını kutladı.

Çaylı mesajında, “Onbir ayın sultanı Ramazan ayına ulaşabilmenin sevinci içerisindeyiz. Ramazan ayı hoşgörünün, merhametin, barışın, sevginin, yardımlaşma ve paylaşmanın ayıdır. Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle sofralarımızdan bolluk ve bereket, gönüllerimizden huzur ve hoşgörü eksik olmasın. Başta Yeniceli hemşehrilerim olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutlar, yapılacak olan duaların ve ibadetlerin kabul olmasını, ülkemizi etkisi altına alan yeni tip korana virüs salgınından kurtarmasını Cenabı Hak’tan niyaz ederim “ ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.