Köylere giriş çıkışlar durduruldu, jandarma kontrolü arttırdı

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Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köylere giriş ve çıkışların durdurulmasının ardından jandarma ekipleri kontrol noktalarında uygulamalarını başlattı.

Yeni tip korona virüs (Covid19) vakalarının artmasını engellemek için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren 4 gün il ve ilçelere bağlı bütün köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Kararın ardından jandarma ekipleri Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı köylerin giriş çıkışlarında kontrollerini arttırdı. Tek tek durdurulan araçlar kontrol edildikten sonra gerekli izin belgesi olanların geçişine izin verilirken, bazı araçlar geçişine izin verilmedi.

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