Vali mahalle halkı ile birlikte İstiklal Marşı okudu Karabük'te İstiklal Marşı balkonlardan yankılandı Karantinadaki öğrenciler de İstiklal Marşı’nı gür sesle okudu

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılında korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Karabük Valiliği tarafından Fatih Mahallesi'nde düzenlenen program saat 21.00'da vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşma yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, TBMM'nin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Salgın nedeniyle tedbirler çerçevesinde kutlamanın yapıldığını hatırlatan Gürel, "Atatürk bu önemli günü bayramı ilan etmiş ve 1929 yılında da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak özellikle ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımıza emanet etmiştir. Dünyada eşi benzeri olamayan bu bayramı çocuklara emanet ederek hediye ederek onlara ne kadar güvendiğini önem verdiğini ortaya koymuştur" dedi.

Vatandaşların evlerinde kalmalarını isteyen Vali Gürel, "Niyetimiz, düşüncemiz, hükümetimizin tedbir planlaması, bizlerin de planladığımız tedbirler muhtemelen haziranın başında belli bir aşamaya getiririz, ondan sonrada inşallah alacağımız bir kısım tedbirlerle normal hayata yavaş yavaş amaçlıyoruz. Süreci kısaltmak ya da uzatmak bizlerin elinde" diye konuştu.



Marşlar ve türküler söylendi

Konuşmanın ardından yerel sanatçılar tarafından marşlar ve türküler söylendi. Vatandaşlar söylenen marş ve türkülere camlarından ve balkonlarından eşlik etti.

Şirinevler Mahallesi'nde de 8. sınıf öğrencisi Tarık Tuğra Arslan korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan arkadaşları ve aileleri için DJ’lik işini balkonuna taşıdı. Arslan, balkonuna kurduğu müzik ve ışık sistemi ile sitedekileri coşturdu. Arslan, tüm vatandaşların saat 21.00’da balkonlarda İstiklal Marşı okumaya davet edilmesi öncesi moral verdi.

Öte yandan Karabük Bahaddin Gazi Yurdunda kalan öğrenciler saat 21.00'da İstiklal Marşı'nı okurken, Çek Cumhuriyeti'nden getirilen ve çoğunluğu Erasmus öğrencisi olan 106 Türk vatandaşı da kaldıkları İsmail Necati Efendi Yurdu'nda Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

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