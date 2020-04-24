Safranbolulu fırıncıdan işini kaybedenlere ücretsiz ekmek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Safranbolulu fırıncıdan işini kaybedenlere ücretsiz ekmek

İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir ekmek fırını, korona virüs (Covid19) nedeniyle işini kaybeden vatandaşlara ücretsiz ekmek uygulaması başlattı.

Safranbolulu fırıncıdan işini kaybedenlere ücretsiz ekmek

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir ekmek fırını, korona virüs (Covid19) nedeniyle işini kaybeden vatandaşlara ücretsiz ekmek uygulaması başlattı.
Safranbolu ilçesinde 3 yıldır ekmek fırını işleten Mehmet Ali Sağlam, korona virüs nedeniyle işini kaybedenler için ücretsiz ekmek uygulaması başlattı. Korona virüsün başlamasıyla birlikte iki aydır ücretsiz ekmek uygulaması yapan Sağlam, sadece işsiz kalanlara değil üniversite öğrencilerine de ücretsiz ekmek veriyor. Sağlam, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda halkın çoğunun işsiz kaldığını söyledi. Ellerinden geldiğince insanlara destek olmaya çalıştıklarını aktaran Sağlam, "Bir iki aya açılacak ama bu dönemde halkımız askıya ekmek ekliyor, bir taraftan da biz destek oluyoruz. Durumu olmayan insanlar var, hep beraber günlük 100150 ekmek dağıtmaya çalışıyoruz. Durumu olmayanlara, üniversite öğrencilerine, gelen kimseyi geri çevirmiyoruz. Nedir diye bakmıyoruz, ihtiyacı olmayan insan gelip istemez. Kim gelirse vermeye çalışıyoruz. Başlayalı iki ay oldu, virüs sebebiyle başladık. Virüs devam edene kadar böyle devam edecek. Şu anda halkımız destek olduğu için yetişebiliyoruz" diye konuştu.
Sağlam, dükkanına da "Korona sebebiyle bu zor günlerinizde işini kaybetmiş vatandaşlarımıza ekmek ücretsizdir" yazısı astı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) 13 yaşındaki Tarık Tuğra bayram coşkusunu yaşattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 13 yaşındaki Tarık Tuğra bayram coşkusunu ...
13 yaşındaki Tarık Tuğra bayram coşkusunu yaşattı 
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Tarık Tuğra bayram coşkusunu yaşattı 
Belediye başkanı itfaiye merdiveniyle çocuklara hediye verdi
YEREL HABERLER Belediye başkanı itfaiye merdiveniyle çocuklara ...
Vali mahalle halkı ile birlikte İstiklal Marşı okudu Karabük'te İstiklal Marşı balkonlardan yankılandı Karantinadaki öğrenciler de İstiklal Marşı’nı gür sesle okudu
YEREL HABERLER Vali mahalle halkı ile birlikte İstiklal Marşı ...
Köylere giriş çıkışlar durduruldu, jandarma kontrolü arttırdı
YEREL HABERLER Köylere giriş çıkışlar durduruldu, jandarma kontrolü ...
Vefa grubu, 42´nci evlilik yıldönümlerini kutladı 
YEREL HABERLER Vefa grubu, 42´nci evlilik yıldönümlerini kutladı 
Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Başkan Çaylı’nın Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çaylı’nın Ramazan ayı mesajı
Karabük'te köylere giriş ve çıkışlar 4 gün kısıtlandı
YEREL HABERLER Karabük'te köylere giriş ve çıkışlar 4 gün kısıtlandı
Karabük’te pide fiyatları belli oldu Karabük’te 350 gram susamlı pide 3 TL’den satılacak
YEREL HABERLER Karabük’te pide fiyatları belli oldu Karabük’te 350 ...
Karabük´te 23 Nisan coşkusu TIR'la yaşandı
YEREL HABERLER Karabük´te 23 Nisan coşkusu TIR'la yaşandı
23 Nisan çocuklarına doğum günü sürprizi Safranbolu Kaymakamı, 23 Nisan'da doğan anaokulu öğrencisine doğum günü sürprizi yaptı
YEREL HABERLER 23 Nisan çocuklarına doğum günü sürprizi Safranbolu ...
KBÜ’nün ‘Dünya Etki Sıralaması’ başarısı
YEREL HABERLER KBÜ’nün ‘Dünya Etki Sıralaması’ başarısı
Evde kalan çocukların 23 Nisan gösterileri beğeni topladı
YEREL HABERLER Evde kalan çocukların 23 Nisan gösterileri beğeni ...
Halk pazarında "korona" kuyruğu Safranbolu ilçesinde vatandaşlar halk pazarına sırayla alınırken, kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Halk pazarında "korona" kuyruğu Safranbolu ilçesinde ...
23 Nisan kutlamaları kapsamında çelenk sunumu yapıldı
YEREL HABERLER 23 Nisan kutlamaları kapsamında çelenk sunumu yapıldı
Polislerden 23 Nisan doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polislerden 23 Nisan doğum günü sürprizi
Evde kalan çocuklar bayram coşkusunu süslenen tır ile kutladı Üzerinde palyaçolar bulunan tır, mahalle mahalle gezerek çocukları eğlendirdi
YEREL HABERLER Evde kalan çocuklar bayram coşkusunu süslenen tır ile ...
Karabük protokolünden Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Karabük protokolünden Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret
Validen kamu görevlilerine tatlı ve mektuplu teşekkür
YEREL HABERLER Validen kamu görevlilerine tatlı ve mektuplu teşekkür
İl Müdürü huzurevinde kalan yaşlıları türkü söyleyerek eğlendirdi Huzurevi sakinleri müzik eşliğinde moral depoladı
YEREL HABERLER İl Müdürü huzurevinde kalan yaşlıları türkü ...
Başkan Çaylı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çaylı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
Karabük’te korona virüsten ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi
YEREL HABERLER Karabük’te korona virüsten ölenlerin sayısı 7’ye ...
KBÜ Rektörü Polat'tan 23 Nisan kutlama mesajı
YEREL HABERLER KBÜ Rektörü Polat'tan 23 Nisan kutlama mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X