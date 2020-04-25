Camda tehlikeli temizlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Camda tehlikeli temizlik

İHA

Camda tehlikeli temizlik

Karabük’te bir kişi evinin camına çıkarak tehlikeli şekilde temizlik yaptı.
Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde sitenin ikinci katındaki camına çıkan bir kadın, tehlikeli şekilde temizlik yaptı. Camdan dışarı çıkarak, camın önündeki korkuluklara tutunan kadın, canını hiçe sayarak temizlik yaptı.
Kadının yaptığı tehlikeli temizlik ise çevredeki bir kişi tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evden çıkamayan 3 yaşındaki Zeynep’e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Evden çıkamayan 3 yaşındaki Zeynep’e doğum günü ...
(Görüntülü) Karabük'te pide sırasında sosyal mesafeye uyuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karabük'te pide sırasında sosyal mesafeye ...
Karabük´te pide sırasında sosyal mesafeye uyuldu 
YEREL HABERLER Karabük´te pide sırasında sosyal mesafeye uyuldu 
Fırınlarda ramazan hareketliliği Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırınlarda hareketlilik başladı
YEREL HABERLER Fırınlarda ramazan hareketliliği Ramazan ayının ...
Sigara kullanımı kişiyi korona virüse karşı savunmasız hale getiriyor
YEREL HABERLER Sigara kullanımı kişiyi korona virüse karşı ...
Safranbolulu fırıncıdan işini kaybedenlere ücretsiz ekmek
YEREL HABERLER Safranbolulu fırıncıdan işini kaybedenlere ücretsiz ...
(Görüntülü) 13 yaşındaki Tarık Tuğra bayram coşkusunu yaşattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 13 yaşındaki Tarık Tuğra bayram coşkusunu ...
13 yaşındaki Tarık Tuğra bayram coşkusunu yaşattı 
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Tarık Tuğra bayram coşkusunu yaşattı 
Belediye başkanı itfaiye merdiveniyle çocuklara hediye verdi
YEREL HABERLER Belediye başkanı itfaiye merdiveniyle çocuklara ...
Vali mahalle halkı ile birlikte İstiklal Marşı okudu Karabük'te İstiklal Marşı balkonlardan yankılandı Karantinadaki öğrenciler de İstiklal Marşı’nı gür sesle okudu
YEREL HABERLER Vali mahalle halkı ile birlikte İstiklal Marşı ...
Köylere giriş çıkışlar durduruldu, jandarma kontrolü arttırdı
YEREL HABERLER Köylere giriş çıkışlar durduruldu, jandarma kontrolü ...
Vefa grubu, 42´nci evlilik yıldönümlerini kutladı 
YEREL HABERLER Vefa grubu, 42´nci evlilik yıldönümlerini kutladı 
Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Başkan Çaylı’nın Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çaylı’nın Ramazan ayı mesajı
Karabük'te köylere giriş ve çıkışlar 4 gün kısıtlandı
YEREL HABERLER Karabük'te köylere giriş ve çıkışlar 4 gün kısıtlandı
Karabük’te pide fiyatları belli oldu Karabük’te 350 gram susamlı pide 3 TL’den satılacak
YEREL HABERLER Karabük’te pide fiyatları belli oldu Karabük’te 350 ...
Karabük´te 23 Nisan coşkusu TIR'la yaşandı
YEREL HABERLER Karabük´te 23 Nisan coşkusu TIR'la yaşandı
23 Nisan çocuklarına doğum günü sürprizi Safranbolu Kaymakamı, 23 Nisan'da doğan anaokulu öğrencisine doğum günü sürprizi yaptı
YEREL HABERLER 23 Nisan çocuklarına doğum günü sürprizi Safranbolu ...
KBÜ’nün ‘Dünya Etki Sıralaması’ başarısı
YEREL HABERLER KBÜ’nün ‘Dünya Etki Sıralaması’ başarısı
Evde kalan çocukların 23 Nisan gösterileri beğeni topladı
YEREL HABERLER Evde kalan çocukların 23 Nisan gösterileri beğeni ...
Halk pazarında "korona" kuyruğu Safranbolu ilçesinde vatandaşlar halk pazarına sırayla alınırken, kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Halk pazarında "korona" kuyruğu Safranbolu ilçesinde ...
23 Nisan kutlamaları kapsamında çelenk sunumu yapıldı
YEREL HABERLER 23 Nisan kutlamaları kapsamında çelenk sunumu yapıldı
Polislerden 23 Nisan doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polislerden 23 Nisan doğum günü sürprizi
Evde kalan çocuklar bayram coşkusunu süslenen tır ile kutladı Üzerinde palyaçolar bulunan tır, mahalle mahalle gezerek çocukları eğlendirdi
YEREL HABERLER Evde kalan çocuklar bayram coşkusunu süslenen tır ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X