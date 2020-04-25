Camda tehlikeli temizlik

Karabük’te bir kişi evinin camına çıkarak tehlikeli şekilde temizlik yaptı.

Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde sitenin ikinci katındaki camına çıkan bir kadın, tehlikeli şekilde temizlik yaptı. Camdan dışarı çıkarak, camın önündeki korkuluklara tutunan kadın, canını hiçe sayarak temizlik yaptı.

Kadının yaptığı tehlikeli temizlik ise çevredeki bir kişi tarafından kaydedildi.

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