Karabük'te sanayi kuruluşlarında denetimler sürüyor

Karabük'te, korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele etkin bir şekilde uygulanırken, sanayi üretimi gerçekleştiren fabrika, tesis ve işletmelerde ekipler tarafından denetim gerçekleştirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun istihdamın sağlandığı demirçelik, gıda ve tekstil sektörlerinde üretim yapan firmalar üzerinde Covid19 salgınına karşı alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı noktasında gerçekleştirilen denetimlerde eksikliği görülen sanayi tesisleri ve işletmeler uyarıldığı, uyarılara rağmen eksiklikleri gidermeyen işletmelere ise cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda; demirçelik sektöründe 15 firma, tekstilgiyim sektöründe 12 firma, gıda ürünleri imalatında 18 firma, makine ekipman imalatında 5 firma, elektrik elektronik ürünleri imalatında 3 firma, ağaç ürünleri mobilya ahşap imalatında 7 firma, kauçuk plastik ürünler imalatında 2 firma, maden ve taşocağı, hazır beton imalatında 2 firma ve diğer imalatlarda 6 firma olmak üzere 70 firma ve bu firmalarda çalışan 4 bin 781 personel denetimden geçirilmiştir" denildi.

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