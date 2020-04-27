Karabük'te 7 bin 500 kişiye maske dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karabük'te 7 bin 500 kişiye maske dağıtıldı

İHA

Karabük'te 7 bin 500 kişiye maske dağıtıldı

Karabük'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla PTT tarafından 7 bin 500 kişiye maske dağıtıldı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonuyla 2065 yaş arkasındaki vatandaşlara evlerinde ücretsiz maske dağıtımına başlandığı belirtildi.
Maske talep eden vatandaşların eDevlet sistemine girerek talep formunu doldurması ve adres bilgilerini yazması gerektiği ifade edilen açıklamada, müracaat eden 7 bin 500 kişiye PTT tarafından maskeleri evlerinde teslim edildiği kaydedildi.
Bundan sonrada maskelerin geldikçe dağıtılmaya devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımı, eczanelerden de tedarik edilebilmekte. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi ile eczanelere müracaat eden vatandaşlarımıza sistem üzerinden yapılacak kontrollerde alması uygun görülenlere haftalık maskeleri verilecek, vatandaşlarımızın her hafta 5 adet maske alma hakkı bulunuyor. Ayrıca Karabük Valiliğimiz ve ilçe kaymakamlıklarımız tarafından şehrimizin ve ilçelerimizin belirli yerlerinde maske dağıtımı gerçekleştirilmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te sanayi kuruluşlarında denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Karabük'te sanayi kuruluşlarında denetimler sürüyor
Şehre inen çakalı vatandaşlar öldürdü
YEREL HABERLER Şehre inen çakalı vatandaşlar öldürdü
Safranbolu'da gıda denetimi
YEREL HABERLER Safranbolu'da gıda denetimi
Korona virüs çıkan sitede izolasyon süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Korona virüs çıkan sitede izolasyon süresi uzatıldı
Kaymakam Ürkmezer giriş ve çıkışları kısıtlanan köyleri denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Ürkmezer giriş ve çıkışları kısıtlanan ...
Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor
(Görüntülü) Babası gelemeyince Vefa Grubu doğum gününü kutladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Babası gelemeyince Vefa Grubu doğum ...
Babası gelemeyince Zeynep'in doğum gününü Vefa Grubu kutladı 
YEREL HABERLER Babası gelemeyince Zeynep'in doğum gününü Vefa Grubu ...
Camda tehlikeli temizlik
YEREL HABERLER Camda tehlikeli temizlik
Evden çıkamayan 3 yaşındaki Zeynep’e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Evden çıkamayan 3 yaşındaki Zeynep’e doğum günü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X