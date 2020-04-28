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Karabük'ün Eflani ilçesinde ilkokul öğrencisi Zeynep Gül Gelik, harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Eflani Kaymakamı Burak Öz tarafından yapılan ziyaretler esnasında Eflani Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gül Gelik biriktirdiği harçlıklarını korona virüs Covid19) ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak üzere Kaymakam Öz'e teslim etti.

Kaymakam Öz, duyarlılığından dolayı Gelik'e teşekkür etti.

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