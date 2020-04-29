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Karabük'e giriş çıkışlarda korona tedbirleri devam ediyor

İHA

Karabük'te kente giriş çıkışlarda korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle alınan tedbirler devam ediyor.

Karabük'e giriş çıkışlarda korona tedbirleri devam ediyor

Karabük'te kente giriş çıkışlarda korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle alınan tedbirler devam ediyor.
Karabük'te, Covid19 salgının yayılmasını engellemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve il sınır girişlerinde bulunan uygulama noktalarında denetimler yapılıyor. Ekipler tarafından şehre diren herkesin ateş ölçer ile 24 saat esasına göre sağlık taraması yapılıyor.
Uygulama noktasına gelen araçlarda bulunanlardan önce kimlikleri ve ehliyetleri istenip sorgulandıktan sonra ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, ayrıca dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların da kurallara uyupuymadıklarını denetliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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