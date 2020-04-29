"Korumanın başkenti" en sakin ramazanını geçiriyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da tarihinin en sakin ramazanı yaşanırken, sokaklar boş kaldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, tarihinin en sakin ramazan ayını geçiriyor.

"Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti" ve "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçede, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle dükkanlar, oteller ve konaklar yaklaşık 2 aydır kapalı.

18, 19. ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen tarihi konakların yanı sıra han, hamam, cami, çeşme ve köprülerle tarihte yolculuk yapmak isteyenlerin uğrak yeri olan Safranbolu, sakin günler geçiriyor.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtan tarihi ilçede esnaflar, Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme sürecine girilmesini bekliyor.

Türkiye'de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tek yer olan Safranbolu, geçen yıl ramazan ayının yaşandığı mayıshaziran aylarında 59 bin yerli ve yabancı turist ağırlarken, 237 bin günü birlikçi turist ağırladı.

Tarihi ilçede hediyelik eşya ve imalatı ile uğraşan İhsan Kalaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, korona virüsten önce dükkanlarının restorasyonunun yapıldığını söyledi.

Dükkanları teslim aldıktan sonra korona virüsün ortaya çıktığını ifade eden Kalaz, "Safranbolu turistik bir bölge olduğu için dışarıdan dışarıdan girişler olmadı ve yerli turistinde seyahat yasağı olduğu için bomboş sokaklar. Ben iki aydır dükkanımı açamıyorum, iş yapmadığımız için de sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Safranbolu'nun ramazan ayında turist potansiyeli olduğunu aktaran Kalaz, "Ama Safranbolu'da bir turist potansiyelimiz vardı. Doğulu turistler geliyordu Çin'den, Tayvan'dan, Koreliler. Onlarda bu virüs nedeniyle gelmedikleri için sokaklar tamamen boş kaldı" diye konuştu.

"Bu seneyi kapattığımızı düşünüyorum" diyen Kalaz, şunları kaydetti:

"İnsanlardaki tedirginlik seyahati engelleyecek diye düşünüyorum. Yurt dışından açılış olmayacak herhalde veya sınırlı olacak o da bu bölgeyi etkiler mi faydalı olur mu onu bilmiyorum. Ama yerli turiste de bir sıkıntı olacağını düşünüyorum."

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