Karabük'teki görüntüler pes dedirtti Markette kullanılan poşet eldivenlerin yol ortasından geçen dereye atılması tepki topladı

Karabük'te, marketlerde kullanılan poşet eldivenlerin mahallenin ortasından geçen dereye atılması pes dedirtti. Derede biriken eldivenler çevre kirliliğine yol açtı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadelede hijyen ve temizlik önemli bir yer tutarken, Aydınlıkevler Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından markette kullanılan poşet eldivenlerin mahallenin ortasından geçen Halim Deresine atılması tepki topladı.

Dereye atılan poşet eldivenlerin özellikle bir kaç marketin bulunduğu noktada birikmiş durumda olması, bazı vatandaşların da tepkisini çekti. Poşet eldivenlerin yanında cerrahi maskelerin de dereye atıldığı görülürken, ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti.

Cihan Övünç adlı vatandaş, çok kötü bir görüntü olduğunu ve bunun olmaması gerektiğini ifade ederek, "Temizlik imandan gelir. İman varsa bereket vardır, sağlık vardır yani bunların yapılmaması yanlıştır. İleride de Kayabaşı Köprüsü var, köprünün yan tarafları maske ve eldivenlerle dolu. Bunları yapanlar cezalandırılsın ya da önlem alınsın" dedi.

Satı Dikbaş adlı vatandaş ise virüsü insanların kendisinin oluşturduğunu belirtti. İnsanların kendisini koruduğu gibi çevresini de koruması gerektiğini aktaran Dikbaş, "Birbirimizi korumamız gerekirken, zarar veriyoruz. Birbirimize zarar vermekten zevk alıyoruz. Bunları atan utansın, utanacak yüzü olsa atmaz. Demek ki utanacak yüzü yok. Her şeyi belediyeden beklemeyelim. Biz insanoğlu çöp yapmayı seviyoruz, temizlemeyi sevmiyoruz" diye konuştu.

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