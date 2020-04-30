Başkan Çaylı’dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Çaylı , işçi ve emekçiler tarafından kutlanan işçi bayramının birlik , beraberlik , dayanışma günü olduğunu dile getirdi ve 1 Mayısın adına yakışır şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını diledi. Belediye Başkanı Zeki Çaylı , mesajına şöyle devam etti: “Başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Gün olan 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Emeğe her zaman saygılı olduk , olmaya da devam edeceğiz."

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