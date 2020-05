Salgın nedeniyle Safranbolu´nun meşhur lokumunda satışlar düştü

<br>Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine koronavirüs salgını nedeniyle yerli ve yabancı turist gelmeyince, ilçenin meşhur lokumunda satışlar düştü.<br>Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Safranbolu´nun meşhur lokumunu da vurdu. Her gün binlerce kişinin lokum aldığı tarihi çarşıdaki dükkanlar koronavirüs salgını nedeniyle müşteri bulamazken, bazı işletmeler az sayıdaki talepleri karşılıyor. Koronavirüs nedeniyle yerli ve yabancı turist sayısının düşmesinin ardından lokuma olan talep azaldı.<br>Tarihi kentte 2 imalathane, 5 şube ve 70 çalışanıyla birlikte hizmet verdiklerini belirten lokum imalatçısı Evren Yıldırım, işlerinin yüzde 99 oranında düştüğünü belirtti. Evren Yıldırım, "Koronavirüsten sonra Türkiye´de olduğu gibi Safranbolu'da da işlerde düşüş var. Hatta hiç yok diyebiliriz, sokaklar bomboş. Şu anda bizim sezonumuzun açılması lazımdı. Fakat bu istenilmeyen ölümcül virüs yüzünden şu anda hiçbir misafirimiz yok" dedi.<br>Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin gelmediğini belirten Yıldırım, "Safranbolu'ya genelde Uzak Doğu´dan misafirler geliyordu, özellikle kış aylarında. Türkiye'ye de bu virüs bulaştıktan sonra misafirlerimiz gelemez oldu. Tabi tedbirler kapsamında yerli misafirlerimiz de şu anda gelmiyorlar. Bu yüzden işlerimizde anormal bir düşüş var, hatta hiç yok diyebiliriz. Son 1,5 aydır satış yapmadık diyebiliriz. Geçen sene bayram öncesi çok iyi satışlarımız olmuştu, ama şu an bırakın Ramazan Bayramı'nı, Kurban Bayramı'nda bile satışlarımızın olacağını düşünmüyorum. Biz bu yıl satışlarımızın olacağını düşünmüyoruz. Her gün dükkanımızı havalandırmak için 2 saat açıyoruz ve sonrasında kapatıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR<br>2020-05-01 10:17:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.