Prof.Dr. Akdur, aileleri ev kazaları konusunda uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof.Dr. Akdur, aileleri ev kazaları konusunda uyardı

İHA

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, bebek ve çocuk yaralanma ve ölümlerinin çok önemli bir bölümünün önlenebilen kazalara bağlı olduğuna dikkat çekerek, aileleri ev kazaları konusunda uyardı.

Prof.Dr. Akdur, aileleri ev kazaları konusunda uyardı

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, bebek ve çocuk yaralanma ve ölümlerinin çok önemli bir bölümünün önlenebilen kazalara bağlı olduğuna dikkat çekerek, aileleri ev kazaları konusunda uyardı.
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur bebek ve çocuklara yönelik ev kazalarının ölümcül sonuçlara da yol açtığını belirterek ailelerin çok dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.
Ev ortamının bebek ve çocukların sağlıklarını ve yaşamlarını tehdit eden birçok riski barındırdığını ifade eden Akdur, “Aileler alacakları önlemlerle, yaralanma ve ölümle sonuçlanan ev kazalarına yönelik, bebek ve çocuklarının güvenliğini büyük ölçüde sağlayabilirler. Ailelerin, bebek veya çocuğun bakımını üstlenen kişilerin çok ama çok dikkatli olmaları gerekiyor. Düşmeler, boğulma, zehirlenme, elektrik çarpması, yanık ve yangınlar, ateşli silahla yaralanma, bebek ve çocuklar için ev ortamında görülen çok önemli kazalardır. Ev ortamı, bebek ve çocukların sağlıklarını ve yaşamlarını tehdit eden bir çok riski de barındırıyor. Bu nedenle ailelerin ev içinde mümkün olan bütün önlemleri almaları gerekiyor” dedi.
Çocuk acil servislerine yapılan başvurularda, bebek ve çocukların düşmeleri sonucu oluşan travmaların önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Akdur, ailelere şu uyarılarda bulundu:
"Evinize göz atmanız bunun nedenini ortaya çıkaracaktır. Mobilyalar, ev eşyaları, pencere, merdiven ve balkonlar, bebek ve çocuklar için risk faktörlerinin başında yer alıyor. Sandalye ve diğer tüm mobilyaların pencerelerden uzakta olması, pencerelere takılacak parmaklıklar, emekleyen ve yeni yürümeye başlayan bebeklerin ve küçük çocukların merdivenlerden uzak tutulması, bebeğin ve küçük çocuğun uyuduğu veya bulunduğu yatağın kenarlarının mutlaka korumalı olması, yerlerin kaygan olmaması, düşmelere karşı alınabilecek önlemlerden bazılarıdır. Dolap veya büyük televizyonların bebek ve çocukların üzerine düşmemesi için de dikkatli olunmalı, önlemler alınmalıdır. Ortamı veya odayı havalandırmak için açılan cam veya balkon kapılarına çok dikkat edilmelidir. Emekleyen bebeği veya çocuğu olanlara ‘aman dikkat’ diyorum. Bir anda, açık cam veya balkondan sarkabilirler ve Allah korusun ama aşağıya düşebilirler. Lütfen çok dikkatli olalım. Emekleyen bebeğin veya çocuğun, camı açık odada veya balkonda bir an bile olsa yalnız bırakılması ölümcül sonuçlara yol açar.”
Üç yaş altındaki çocukların solunum yolları çok dar olduğu için, bebek ve çocukların ağızlarına aldıkları cisimlerden dolayı boğulma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Akdur, “Kuruyemişler, şeker, toplu iğne, mücevher, düğme, boncuk, tespih, tüm küçük cisimler bebek ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurulmalıdır. Bebeklere veya yastıklarına takılan altın ve altını tutan iğneler de risk taşımaktadır. Oyuncaklar, bebek ve çocuğun yaşına uygun olmalı, sivrilen veya parçalanmaya hazır hale gelen oyuncaklara dikkat edilmeli, oyuncaklar düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bıçak, çakı, makas, kesici aletler, tornavida, çivi ve ucu sivri tüm malzemeler, matkap, çekiç gibi aletler, bebek ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde olmalı, bu konuya çok dikkat edilmelidir. Bebekler az bir suda bile boğulabilirler. İçi su dolu küvet, leğen veya kovalar bile bebekler için çok büyük tehlikelere yol açabilir. Bu yüzden küvet, leğen ve kovalar boş tutulmalı, bebek ve çocuklar yıkanırken kapı veya telefona yanıt vermek için onlar yalnız bırakılmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük’te korona virüsten ölenlerin sayısı 9’a yükseldi
YEREL HABERLER Karabük’te korona virüsten ölenlerin sayısı 9’a ...
Kavga eden köpekleri ayırmak için seferber oldular Köpeklerin kavgasını motosikletiyle ayırmaya çalıştı
YEREL HABERLER Kavga eden köpekleri ayırmak için seferber ...
Salgın nedeniyle Safranbolu´nun meşhur lokumunda satışlar düştü
YEREL HABERLER Salgın nedeniyle Safranbolu´nun meşhur lokumunda ...
Safranbolu'da vatandaşlara maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Safranbolu'da vatandaşlara maske dağıtıldı
Safranbolu TSO'dan 600 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Safranbolu TSO'dan 600 aileye gıda yardımı
Başkan Çaylı’dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çaylı’dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
Milletvekili Ünal'dan 1 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Milletvekili Ünal'dan 1 Mayıs kutlaması
Karabük'teki sitede 17 günlük karantina sona erdi
YEREL HABERLER Karabük'teki sitede 17 günlük karantina sona erdi
Karabük Valiliği sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Karabük Valiliği sağanak yağışa karşı vatandaşları ...
Safranbolu Belediyesi tarımsal çalışmaları sürdürüyor
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi tarımsal çalışmaları sürdürüyor
Zabıta ekiplerinden denetim ve bilgilendirme
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden denetim ve bilgilendirme
Başkan Köse'den Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Köse'den Emek ve Dayanışma Günü mesajı
AK Parti İl Başkanı Altınöz'den 1 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Altınöz'den 1 Mayıs mesajı
Hak-iş Konfederasyonu ve temsilciliklerinden 1 Mayıs bildirisi
YEREL HABERLER Hak-iş Konfederasyonu ve temsilciliklerinden 1 Mayıs ...
Vali Gürel’den 1 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Vali Gürel’den 1 Mayıs mesajı
Tedavi edilen sutavuğu kuşu doğa salındı
YEREL HABERLER Tedavi edilen sutavuğu kuşu doğa salındı
Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış
YEREL HABERLER Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış
Karabük’te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
YEREL HABERLER Karabük’te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
Karantina bitti sokağa akın ettiler Karabük'te karantina süresi biten site sakinleri sokağa çıkarken, bazıları da araçlarıyla siteden ayrıldı
YEREL HABERLER Karantina bitti sokağa akın ettiler Karabük'te ...
TOKİ konutlarına uygulanan karantina kaldırılıyor
YEREL HABERLER TOKİ konutlarına uygulanan karantina kaldırılıyor
Ceza kesilen esnafın borcunu MHP'li belediye meclis üyeleri ödeyecek
YEREL HABERLER Ceza kesilen esnafın borcunu MHP'li belediye meclis ...
Karantinaya alınan köylerdeki hastalar iyileşti
YEREL HABERLER Karantinaya alınan köylerdeki hastalar iyileşti
Keltepe Kayak Merkezi'nde kış sezonu hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Keltepe Kayak Merkezi'nde kış sezonu hazırlıkları ...
Karabük'teki görüntüler pes dedirtti Markette kullanılan poşet eldivenlerin yol ortasından geçen dereye atılması tepki topladı
YEREL HABERLER Karabük'teki görüntüler pes dedirtti Markette ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X