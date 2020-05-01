Karabük’te korona virüsten ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

Karabük’te korona virüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Karabük’te korona virüse yakalandıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 76 yaşındaki Yaşar C. ile 80 yaşındaki Mustafa Ç. hayatını kaybetti. Birer gün ara ile korona virüsten ölen iki kişi ile birlikte ölenlerin sayısı ise 9’a yükseldi.

Covid19’dan dolayı hayatını kaybedenlerin cenazeleri sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden kılınan cenaze namazı sonrası Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte toprağa verildi.



Vakalarda hızlı düşüş sürüyor

Öte yandan Karabük’te Covid19 tespit edilip hastaneye kaldırılarak tedavi edilen yaklaşık 130 kişi taburcu edildi. Öte yandan kentte alınan tedbirler ve filyasyon taramaları sonucu vaka görülme oranlarının da hızla düştüğü Karabük’te bugüne kadar ise 2 bin civarında Covid19 testi yapıldı.

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