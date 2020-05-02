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Şimşekler görsel şölen oluşturdu

İHA

Karabük'te sağanak yağış etkili olurken, gök gürültüleriyle birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Şimşekler görsel şölen oluşturdu

Karabük’te sağanak yağış etkili olurken, gök gürültüleriyle birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Karabük’te öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili olurken, aralıklarla devam etti. Gök gürültüleriyle birlikte ortaya çıkan şimşekler gökyüzünde eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.
Kapullu Mahallesi’nde ise ağaçlık alana yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonrası ağaçlık alandan dumanların yükseldiği görüldü. Şans eseri yangın çıkmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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