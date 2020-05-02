Karabük´te yağmur etkili oldu 

Erzurum'da bir tırda 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

"Bu işler hep kader..."

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<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, yağmur etkili olurken, sularla kaplanan caddeler sürücülere zor anlar yaşattı. <br>Karabük'te öğle saatlerinde etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle caddeler sularla kaplandı. Karabük Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi´nin sularla kaplanması nedeniyle sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi. Bazı sürücüler araçlarıyla kaldırıma çıkarak ilerledi. Yağış aralıklarla devam etti. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-05-02 18:36:20<br>

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